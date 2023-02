MEC conclui repasse de recursos para obras em escolas

Brenda Leitte, com Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) concluiu esta semana, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a liberação de cerca de R$ 256 milhões para a continuidade de 1.236 obras em escolas de educação infantil e fundamental, além de quadras esportivas.

Os recursos, segundo a pasta, são destinados a municípios de todas as regiões do país e foram encaminhados para processamento bancário. Os estados que receberam maior repasse são Bahia (R$ 47,3 milhões), Paraná (R$ 28 milhões), Ceará (R$ 25 milhões) e São Paulo (R$ 18,1 milhões).

