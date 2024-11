MS terá programa de Aprendizagem Profissional para alunos da Rede Estadual

O governador Mato Grosso do Sul e secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher assinaram o decreto para a instituição do Programa de Aprendizagem Profissional para Estudantes da Rede Estadual de Ensino (PAP-MS), publicado nesta terça-feira (12), em Diário Oficial

A formação técnico-profissional metódica, será por meio de atividades teóricas e práticas supervisionadas, e oportunidade de inserção no mercado de trabalho com tarefas de complexidade progressiva, a serem desenvolvidas em ambiente de trabalho.

O PAP-MS destina-se aos estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, que optarem por cursar o itinerário de formação técnica e profissional, com idade entre 14 e 24 anos, sem limite de idade para pessoas com deficiência.

As unidades escolares e os centros de educação profissional serão responsáveis pelas atividades teóricas e práticas supervisionadas do PAP-MS, devendo ser cadastradas como entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica perante o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A Secretaria de Estado de Saúde fica autorizado a firmar parcerias com empresas para a oferta da prática profissional supervisionada e com instituições públicas ou privadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também