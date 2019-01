Sisu libera resultado dos aprovados na primeira chamada

O Ministério da Educação (MEC) divulga segunda-feira (28), o resultado da primeira lista de aprovados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os candidatos que não foram selecionados podem se inscrever na lista de espera, que será liberada amanhã (29).

O resultado pode ser consultado pela página na internet ou no aplicativo do Sisu. Os estudantes que foram selecionados deverem comparecer as instituições de ensino entre os dias 30 de janeiro a 4 de fevereiro, para realizar a matricula. O MEC recomenda aos candidatos ficarem atentos a locais e horários de atendimento definidos por cada faculdade dentro do seu edital.

Aqueles que não foram selecionados podem aguardar pela lista de espera, que será liberada amanhã (29) e receberá inscrições até o dia 5 de fevereiro. Os alunos serão convocados pela própria universidade a partir do dia 7 de fevereiro.

O MEC divulgou em outras notas que esse ano só pode se inscrever na lista de espera, aquele candidato que não foi selecionado em nenhuma das opções. O Sisu oferece ao todo, cerca de 235.461 vagas em universidades públicas em todo Brasil. Segundo o MEC, 3,5 milhões de estudantes preencheram os requisitos para entrar no ensino superior.

Deixe seu Comentário

Leia Também