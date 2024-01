Pagamentos do programa "Pé de Meia" do ensino médio devem ocorrer em março

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta sexta-feira (26) que o pagamento das bolsas do programa “Pé de Meia”, que pagará benefício de até R$ 9,2 mil para estudantes que concluírem o Ensino Médio, estão planejados até o fim de março deste ano.

“Eu não quero dar uma data precisa, mas estamos trabalhando, há um esforço da equipe do MEC, dos estados e da Caixa Econômica federal. Estamos na expectativa de que possa fazer até o final de março o primeiro pagamento do programa Pé de Meia na poupança do Ensino Médio” afirmou o ministro durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

O benefício será dividido em um pagamento de R$ 200 no ato da matrícula, seguido de outras nove parcelas de R$ 200. Para receber o benefício, o estudante precisará ter uma frequência de, no mínimo, 80% das aulas regulares.

Na conclusão do ano letivo, cada aluno receberá R$ 1 mil pela aprovação na série em que está matriculado, valor que só poderá ser sacado após a graduação no Ensino Médio. Caso o aluno realize o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ele será contemplado com um pagamento extra de R$ 200.

Para participarem do programa, a renda familiar per capita mensal do estudante deverá ser igual ou inferior a R$ 218.

