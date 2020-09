Pesquisa: no Brasil, ter faculdade faz dobrar o salário

O diploma de Ensino Superior continua sendo um dos maiores diferenciais para se garantir um bom salário no Brasil. Isso é o que mostra o relatório Education at a Glance, da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado em 2019. Segundo a pesquisa, no Brasil, um trabalhador que têm Ensino Superior completo ganha, em média, mais do que o dobro (140% a mais) do que aqueles que possuem apenas o Ensino Médio.

Além disso, o Instituto Semesp divulgou em maio deste ano a 10ª edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil , com informações que reforçam a contribuição da graduação para o aumento da renda. Segundo os dados, a remuneração média de trabalhadores com nível superior é de R? 6.004 mil, enquanto aqueles que tem Ensino Médio ganham, em média, R? 2.180,00 mil. O estudo também mostra que profissionais com diploma de graduação foram menos afetados com a crise que teve início em 2015 no Brasil e que causou a redução do número de empregos formais no País.

Entendendo o importante papel da educação para o sucesso da carreira e a crescente valorização, por parte das empresas, de profissionais que estão se adaptando às transformações tecnológicas e desenvolvendo novas competências e habilidades.

Um exemplo são os conteúdos exclusivos das maiores empresas de tecnologia do mundo, como Amazon, Hauwei e Ciso, disponibilizados gratuitamente aos alunos de engenharias, tecnologia e demais cursos de exatas. Por meio dessas parcerias, os alunos participam de atividades complementares ligadas a temas que estão em alta no mercado atual, como conceitos de nuvem, desenvolvimento de aplicativos, engenharia de software, segurança digital e IoT (Internet das Coisas).

