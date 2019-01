MEC prorroga inscrições no Sisu até domingo

O Ministério da Educação (MEC) decidiu prorrogar as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), até o próximo domingo (27), às 23h59 do horário de Brasília. A mudança ocorreu pela instabilidade do site.

Os candidatos reclamam sobre a dificuldade de acesso, visto que muitos ainda não conseguiram realizar as inscrições. Desde o primeiro dia o site está apresentando problemas, mas a instabilidade se deu por conta do grande volume de visitas.

"O sistema está funcionando de forma estável nesta quinta-feira (24) e a lentidão eventualmente registrada resulta do volume massivo de acessos simultâneos. O MEC continua realizando todos os procedimentos técnicos para que o sistema continue estável", diz a pasta em nota.

Até a última quarta-feira (23), o site havia recebido quase 500 mil acesso simultâneos e na terça-feira, que foi o segundo dia de inscrições, o sistema já contabilizava 911.309 com o cadastro concluído.

