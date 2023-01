Prazo de cadastro para professores temporários na REE termina hoje

O período de inscrições para o Cadastro de Profissionais que desejam atuar de forma temporária como professores de cursos de Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino encerra nesta quinta-feira (19). Interessados devem preencher o formulário disponível no Portal do Professor.

As inscrições iniciaram no dia 20 de dezembro com todos os procedimentos feitos exclusivamente pela internet. Estes cursos de educação profissional são oferecidos a alunos do Ensino Médio.

O cadastramento destina-se a profissionais para atuação nos cursos de formação profissional, nos anos 2023 e 2024, no âmbito da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS), envolvendo as atividades de: I – Coordenação Técnica de Curso; II – Docência; III – Supervisão de Estágio Curricular Obrigatório.

Poderão participar do cadastramento os profissionais com escolaridade em nível superior, habilitados em cursos de Tecnologia, Bacharelado ou Licenciatura, com diploma ou comprovante de colação de grau, em cursos reconhecidos pelo MEC, em conformidade com o eixo tecnológico e o curso de educação profissional ofertado pela SED.

A relação de municípios, escolas e cursos ofertados, vinculados à SED/MS, foram publicados no Diário Oficial do Estado (confira aqui). A relação dos profissionais cadastrados por cidade e eixo tecnológico serão publicadas pelo Governo do Estado (Diário Oficial) e estarão disponíveis no Portal do Professor.

