Prazo para 1ª etapa de pré-matrícula nas escolas estaduais se encerra hoje

O prazo para a primeira etapa da pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul se encerra nesta quarta-feira (4). Foram 240 mil vagas abertas para estudantes que irão continuar ou ingressar na REE/MS. Primeira lista de designação será divulgada no domingo (8).

Conforme a Secretaria de Estado de Educação, a pré-matrícula está disponível pela internet, por telefone e pode ser realizada de forma presencial, na Central de Matrículas. Além disso, os pais ou responsáveis podem procurar uma escola da Rede Estadual de Ensino mais próxima e buscar orientação da secretaria escolar.

Segundo o Calendário da Matrícula Digital 2023, quem realizar o preenchimento dos dados dentro do prazo estipulado terão os nomes publicados no domingo (8) no portal da Matrícula Digital.

