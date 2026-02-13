Prazo para entregar documentos do Prouni termina nesta sexta-feira (13)

Os estudantes que se inscreveram no Prouni 2026 já podem consultar o resultado da primeira chamada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC), usando login pelo Gov.br. Ao todo, mais de 226 mil candidatos foram pré-selecionados nesta etapa.

Para garantir a bolsa, é preciso ficar atento ao prazo: termina nesta sexta-feira (13) o período para entrega da documentação na instituição privada em que o estudante foi aprovado. A apresentação dos comprovantes serve para confirmar as informações declaradas na inscrição, como renda familiar.

A documentação pode ser entregue presencialmente ou enviada de forma online, conforme orientação da própria faculdade. Cabe ao candidato verificar local, data, horário e formato de envio. As instituições devem disponibilizar, em seus sites, espaço específico para o encaminhamento dos documentos.

O Programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, com 50% de desconto. Para a bolsa integral, a renda familiar por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo. Já para a bolsa parcial, o limite é de até três salários mínimos por pessoa.

Segundo o MEC, a edição de 2026 é a maior da história do programa, que completa 22 anos. Neste semestre, são ofertadas 595.374 bolsas em 895 cursos de 1.046 instituições privadas em todo o país.

Candidatos com 18 anos ou mais que fizeram o Enem 2025 para obter certificação do ensino médio podem solicitar a declaração de conclusão pela Página do Participante , no site do Inep, e apresentar o documento na faculdade para efetivar a matrícula.

Quem não foi selecionado na primeira chamada poderá participar da lista de espera. O interesse deve ser manifestado no portal entre os dias 25 e 26 de março. Já o resultado da segunda chamada será divulgado em 2 de março, com prazo de comprovação das informações entre 2 e 13 de março.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também