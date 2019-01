Prazo para justificar ausência no Enade vai até o dia 31

Saiba Mais Educação Enade tem 16,2% de índice de abstenção

Estudantes e instituições de ensino superior já podem solicitar a Dispensa de Prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) até 31 de janeiro. O estudante inscrito que não fez a prova e não justificar a ausência não poderá colar grau e receber o diploma de graduação.

As solicitações de dispensa deverão ser feitas pelo Sistema Enade tanto pelos estudantes quanto pelas instituições de ensino. Elas ainda devem conter, obrigatoriamente, cópia digitalizada do documento original ou sua cópia autenticada, que comprove o motivo da ausência na aplicação do Enade 2018.

Os documentos comprobatórios deverão ser digitalizados, exclusivamente em formato PDF, com tamanho máximo de 2 MB, e inseridos no Sistema Enade. Mais informações podem ser conferidas no site do Inep.

Relatório

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nessa quinta-feira (3) os relatórios de alunos em situação regular na edição de 2018 do exame. A relação está disponível para coordenadores de curso e procuradores institucionais pelo Sistema Enade, após autenticação.

