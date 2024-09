Prefeitura convoca assistentes de educação infantil

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e Educação convoca os candidatos aprovados em processo seletivo para assistente de educação infantil para atuarem na Rede Municipal de Ensino (Reme).

Os convocados receberão orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas

Os candidatos com o nome listado na edição 7.637 do Diogrande desta quinta-feira (5), devem se apresentar às 8h desta sexta-feira (6), no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho , localizado Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.

