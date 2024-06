Prefeitura entrega reforma de Emeis no Estrela Dalva e Jardim Futurista

Através do Programa Juntos Pela Escola, a Prefeitura de Campo Grande entregou as revitalizações das EMEIs José Ramão Cantero, localizada no Jardim Futurista e Mary Sadalla Saad, no Bairro Estrela Dalva na tarde desta quarta-feira (12).



Na reforma da Emei José Ramão foi feito o pisto do pátio da unidade, a troca das portas das salas de aula, manutenção e recuperação da laje, para combater a infiltração e foi feita a pintura de toda a escola. A unidade atende 190 alunos de forma integral, do grupo 1 ao 3.



A Emei já teve a medição para a instalação das placas solares. A escola recebeu o parque completo, novos mobiliários e material pedagógico.



A prefeita Adriane afirmou que o foco do programa Juntos Pela Escola são as crianças. “São mais de 111 mil crianças matriculadas na Reme que precisam de um ambiente adequado para estudar. Além da revitalização, a prefeitura está instalando acessibilidade que não havia nas escolas. Essas melhorias são não apenas para os alunos, mas para os funcionários das escolas também, que passam grande parte do seu dia no trabalho. A educação de Campo Grande será referência para o Brasil”.



Na EMEI Mary Sadalla Saad, a revitalização contemplou a troca de telhas quebradas, pintura de toda a unidade, troca de fechaduras, foi feita rampa de acessibilidade, colocado piso no solário, construído muro no fundo da unidade, instalados cinco sumidouros, barras de acessibilidade, banheiro de PCD reformado, troca da janela da cozinha e pintura do piso das áreas externas.



A unidade recebeu parques novos, brinquedos pedagógicos e já foi feita a medição para a instalação das placas solares.



Há cinco anos na direção da unidade, a diretora Ana Paula Feitosa Baglioto Naglis comemorou a entrega . “Eu e a equipe amamos tudo o que foi feito, o carinho que a prefeitura teve para essa revitalização, foi muito importante e com o novo, a gente ensina os alunos a cuidar, a zelar para que se mantenha conservado. ”





Conforme o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, a revitalização é importante para dar qualidade ao aprendizado dos alunos. “O objetivo do programa Juntos pela Escola é melhorar a qualidade de ensino, ter um espaço revitalizado, parecendo novo, melhora o ambiente, melhora a qualidade do ensino tanto ao professor quanto ao aluno”.

