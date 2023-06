Prefeitura firma parceria para oferecer 79 cursos gratuitos aos jovens da Capital

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, assinou na quinta-feira (29) um Termo de Cooperação visando preparar os jovens da Capital para as oportunidades criadas pela consolidação da Rota Bioceânica. Com isso, serão oferecidos 79 cursos on-line de maneira gratuita para a população através do programa “Juventude na Rota”.

Esta é uma parceria entre as secretarias municipais da Juventude (Sejuv) e da Educação (Semed) e a Microcamp Educação Tecnológica. Adriane destaco que o ‘acesso à educação de qualidade é essencial’.

“É uma parceria que vai contribuir muito para o crescimento e expansão da economia da nossa cidade. Oportunizar aos nossos jovens uma formação sólida é prioridade da nossa gestão, pois, garantir que eles tenham acesso à educação de qualidade é essencial para que possam se destacar no mercado de trabalho, seja qual for a área de atuação que escolherem. A Rota Bioceânica não é só um corredor que vai ligar um país a outro, é muito mais que isso, pois simboliza um novo momento de oportunidades”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Sobre o acordo firmado com o executivo da Capital, a Microcamp irá ceder por dez meses, vouchers de cursos on-line, que se fossem pagos, custariam R$ 1,9 milhões. Ao todo serão oferecidas 10 mil vagas para capacitações EAD numa plataforma com 1.600 horas/aula.

Os cursos do “Juventude na Rota” serão ofertados também aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme), que tenham idade a partir dos dez anos. Servidores da Semed (Secretaria Municipal de Educação) é outro público que poderá ter acesso à plataforma para a qualificação on-line.

Para se inscrever no “Juventude na Rota”, os interessados devem realizar cadastro presencialmente na Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, no Jardim dos Estados, no 3º andar do Edifício Marrakech. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelos telefones (67) 3314-3577 ou (67) 99287-2008.

