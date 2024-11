Prefeitura lança Campanha de Matrículas com 7 mil vagas na Reme

O secretário da secretaria Municipal de Educação (Semed), Lucas Bitencourt anunciaou a abertura de 7 mil novas vagas na Rede Municipal de Ensino (Reme) para 2025, durante o lançamento da campanha de Matrícula nesta terça-feira (19), em ato na Escola Municipal Padre José de Anchieta.

Para a imprensa, Lucas detalhou que as novas são fruto de uma reestruturação da prefeitura para atender a população. “As 7 mil vagas são para destinação imediata. Estamos retomando obras, construindo novas 180 salas, mas para novas demandas que possam existir, sem contabilizar essas novas vagas que estamos anunciando hoje”, explicou.

O secretário explicou ainda a necessidade dos pais fazem a confirmação das vagas dos filhos nas escolas, uma vez que apenas a partir disso, a prefeitura conseguirá fazer o cálculo sobre o déficit de vagas em Campo Grande.

Os pais e responsáveis poderão fazer o cadastro pelo site matricula.campogrande.ms.gov.br , ou presencialmente na Central de Matrículas, localizada na rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida, das 7h30min às 17h30min ou através do número 0800 615 15 15.

Ao fazer a solicitação de matrícula, os pais devem portar cópia legível da Certidão de

Nascimento; Comprovante de residência; Comprovante de termo de responsabilidade de guarda (se for o caso); CPF da mãe ou responsável legal do aluno e Comprovante de doador de sangue (se for o caso).

A rematrícula deve ser feita na unidade onde o aluno é matriculado, com assinatura do requerimento de matrícula a partir de hoje (19), até 16 de dezembro.



Para alunos novos das EMEIs, a primeira listagem com a designação será divulgada no dia 3 de dezembro e a efetivação ocorre até o dia 16 de dezembro, incluindo para estudantes que já são alunos Reme. Já a segunda lista será publicada no dia 16 de janeiro de 2025, com prazo para efetivação até 23 de janeiro. O aluno que perder o prazo de efetivação, perderá a vaga automaticamente.

Para o ensino fundamental e EJA, a matrícula começa em 8 de janeiro, com designação a partir do dia 16 do mesmo mês. A efetivação deve ocorrer dentro de 2 dias úteis a contar da data de designação.





