Prefeitura premiará alunos com celulares em concurso de cartazes

Os alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, matriculados na Rede Municipal de Ensino (Reme) poderão participar do 10º Concurso de Cartazes promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O prêmio será um celular para os três primeiros colocados que apresentarem o melhor cartaz com o tema: “Drogas: prevenção ainda é a melhor estratégia, nossas crianças e jovens longe das drogas!”.

Segundo a publicação do edital no Diogrand e, o concurso tem a finalidade de promover a prevenção ao uso de drogas nas respectivas instituições e união entre alunos dos oitavos e nonos anos do Ensino Fundamental, professores e equipe técnico-pedagógica.

Para participar do concurso, o aluno terá que apresentar preenchida a ficha de autorização de uso de imagem, assinada pelos pais e/ou responsáveis legais. A organização, coordenação e execução do concurso de cartazes, será de competência da comissão organizadora, formada por membros do Conselho Municipal Antidrogas de Campo Grande.

Portanto, os cartazes precisarão ser confeccionados individualmente pelos alunos e cada Escola Municipal participante deverá se organizar para selecionar os cartazes que melhor a representam, sendo que só poderá concorrer com apenas um cartaz. No cartaz selecionado na escola para representá-la, deverão constar, no verso, a identificação da unidade escolar e o nome completo do aluno que produziu o cartaz.

Contudo, a entrega dos cartazes pelas escolas participantes, para a comissão organizadora, será no dia 5 de maio de 2023. Já a divulgação do resultado da seleção dos cartazes acontecerá no dia 6 de junho de 2023, com publicação no Diogrande.

Confira os requisitas para a produção do cartaz no link.

Deixe seu Comentário

Leia Também