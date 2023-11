Prefeitura publica data de abertura de inscrições para professores de artes e teatro

A Secretaria Municipal de Educação divulgou através de publicação no Diário Oficial de Campo Grande (24), as datas para inscrição no processo seletivo simplificado, por tempo determinado para o cadastro de reserva de professores de artes visuais, audiovisual, circo, dança, música e teatro.

Os profissionais selecionados atuarão no Projeto Arte e Cultura da Rede Municipal de Ensino (REME). O processo seletivo terá validade de 12 meses, contados da data de publicação do resultado, e poderá ser prorrogado por igual período.

Para se candidatar o profissional de artes visuais, audiovisual, circo, dança, música e teatro precisa ter, no mínimo, 18 anos, ser licenciado na área de artes - artes cênicas, artes visuais, audiovisual, educação artística, circo, dança, música ou teatro; para a área de dança, ainda será admitido professor licenciado em educação física com o registro regularizado no Conselho Regional de Educação Física/CREF; e possuir certificado de conclusão de curso de primeiros socorros, na modalidade presencial, com carga horária mínima de 8 horas, com validade de 3 anos.

As inscrições serão presenciais, e o formulário de inscrição deverá ser digitado e impresso em duas vias e entregues, com os demais documentos, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2023, das 8h às 20h no Centro de Formação/CEFOR Lúdio Martins Coelho da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.



As informações referentes ao processo seletivo, formulários e demais exigências estão disponíveis no site https://www.campogrande.ms.gov.br/semed/



