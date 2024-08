Professora Camila Ítavo é nomeada reitora da UFMS

A professora Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, atual vice-reitora e eleita para gerir a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) nos próximos quatro anos, foi nomeada por decreto publicado nesta quinta-feira (29)e assinado pelo presidente Lula e pelo Ministro da Educação, Camilo Sobreira de Santana.

Conforme a publicação a nomeação começa a valer a partir do dia 27 de outubro, quando Camila, junto com seu vice, Albert Schiaveto de Souza, ficará no lugar do atual reitor, Marcelo Turine na gestão 2024/2028.

Depois de oito anos a frente da gestão da UFMS,o reitor Marcelo Turine termina o seu mandato em 26 de outubro deste ano. “É uma alegria finalizar esse período com a nomeação da professora Camila, que esteve comigo durante todo o nosso mandato. Desejo uma gestão próspera e de muitos resultados positivos para a nossa Universidade e sei que a professora Camila está mais que preparada para conduzir a UFMS pelos próximos anos, para o desenvolvimento competitivo do estado de Mato Grosso do Sul”, declarou.

“É uma honra ser nomeada pelo presidente Lula para ser reitora da nossa UFMS. Estou muito feliz e agradecida a todas as pessoas que participaram desse processo, desde a consulta a comunidade até o envio de toda a documentação para o MEC e para a Presidência da República. Ciente da responsabilidade e da missão que temos em prol do desenvolvimento da Educação, da Ciência e Tecnologia, da Inclusão e das Pessoas, reafirmo meu compromisso e minha dedicação incondicional em prol da nossa universidade, das pessoas da nossa UFMS e de toda a sociedade. “disse.

Vice-reitora desde 2016, professora Camila Ítavo destacou realização com a nomeação.

