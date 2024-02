Professores temem perder vaga em processo seletivo por método de convocação

Professores que participaram do processo seletivo simplificado da SED (Secretaria de Estado de Educação), temem perder a vaga diante da maneira em que será feita a convocação dos aprovados, mesmo seguindo a ordem de classificação. A chamada dos educadores em caráter temporário será feita por contato telefônico e via e-mail.

A mudança não teria caído no agrado dos professores. O JD1 Notícias recebeu diversas reclamações dos profissionais de educação que estariam reclamando da maneira em que tudo está sendo preparado - a convocação dos aprovados começa a ser realizada nesta sexta-feira (23).

Uma das reclamações é referente ao processo anterior, em 2022, quando o chamado acontecia com a publicação dos aprovados por meio de edital no DOE (Diário Oficial do Estado), seguindo ordem de classificação.

Professora que aguarda a convocação e preferiu não se identificar, explicou que essa mudança pode gerar conflito de interesses e alguns professores que não atenderem a ligação ou não verem o e-mail, podem ser colocados para o final da fila.

"Eles podem alegar que ligaram, a gente não atender e ser colocada no final da fila. E se você não vai no dia e hora marcado que eles agendaram, você vai para o final da fila. Então eles podem alegar que me ligaram, que mandou o e-mail, que eu não vi e me mandar para o final da fila e colocar quem eles querem. É isso que nós, professores, estamos indignados", disse.

Outra professora também se mostrou revoltada com a mudança e cobra transparência dos organizadores para a convocação. "Como é que nós vamos conseguir saber em que pé está a chamada se chamou, quantos professores, que número que está, entendeu?", indagou.

Os próprios professores tomaram a liberdade de criar um grupo no WhatsApp para ajudarem uns aos outros. A reportagem soube que neste grupo, estão pelo menos 500 profissionais que aguardam a convocação para iniciar o período letivo nas aulas disponíveis.

O JD1 Notícias entrou em contato com a SED para saber como funcionará essa nova maneira de convocação e aguarda o retorno.

