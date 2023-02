Professores aceitam proposta de reajuste da Prefeitura

Após Assembleia do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), a proposta da Prefeitura para parcelar em duas vezes o reajuste salarial foi aceito pela categoria.

Ao JD1, o presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, confirmou que a proposta de dividir o reajuste salarial de 10,39%, sendo pagos 4% em fevereiro e 6,39% em junho, foi aceita pelos professores da Rede Municipal de Ensino (Reme)

A proposta foi apresentada durante uma reunião com a Comissão Mista formada pelo Executivo, Legislativo e Secretaria Municipal de Educação (Semed) e equipe da diretoria do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP).

O texto foi encaminhado pelo Executivo Municipal para aprovação na Câmara Municipal, e após, deverá ser sancionado pela prefeita.

