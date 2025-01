Rede Estadual de Ensino de MS abre 2ª etapa de pré-matrículas na segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (13), até o dia 17 de janeiro, estará aberta a 2ª Etapa de pré-matrículas para o ano letivo de 2025 na Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul.

Este é o último período para quem ainda deseja garantir vaga em uma das 348 unidades escolares da rede estadual.

A pré-matrícula é válida para estudantes que já fazem parte da Rede ou para aqueles que desejam ingressar nas escolas estaduais do Estado.

De acordo com o coordenador de Informações Educacionais da Secretaria de Estado de Educação (SED), Alciley Lopes, a segunda etapa será voltada para o preenchimento das vagas remanescentes. "Quem ainda não garantiu sua vaga pode realizar a pré-matrícula, mas somente para as escolas que tiverem vagas disponíveis", afirmou.

Os interessados poderão preencher seus dados de matrícula de três formas: pelo portal online, pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular), ou presencialmente na Central de Matrículas, localizada em Campo Grande, na Rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, Bairro Itanhangá Park.

Além disso, é possível realizar a matrícula de forma presencial em qualquer unidade escolar da Rede Estadual.

A divulgação da lista de designação será feita neste domingo (12) e, a partir de segunda-feira, as vagas restantes serão disponibilizadas para os candidatos na 2ª Etapa.

