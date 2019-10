REE oferece suporte com plataforma de estudos online para o Enem

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), será realizado no próximo sábado, dia 3 de novembro, e para auxiliar no preparo dos estudantes, a Rede Estadual de Ensino (REE) oferta pelo segundo ano consecutivo o acesso da plataforma Protagonista Online.

Exclusiva para alunos matriculados no 3º ano do Ensino Médio da REE, a plataforma disponibiliza atividades, materiais de leitura, simulados e materiais audiovisuais para a preparação dos estudantes durante todo o período de estudos. Como complemento, por intermédio das unidades escolares, os adolescentes também recebem materiais físicos (apostilas) para o complemento.

Com o uso iniciado em 2018, a plataforma contou com mais de nove mil estudantes no primeiro ano. Em 2019, já são quase dez mil alunos com acesso aos materiais.

Enem

Os 5,1 milhões de participantes inscritos no Enem 2019 já podem consultar seus locais de provas. As informações estão no Cartão de Confirmação da inscriçãoe na Página do Participante.

Além do local de prova, com o Cartão de Confirmação em mãos os participantes poderão conferir dados como número de inscrição, datas e os horários do exame, opção de língua estrangeira feita durante a inscrição e o tipo de atendimento com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados.

