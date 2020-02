Reme terá volta às aulas nesta quinta

Pelo menos 107 mil alunos das 104 Escolas de Educação Infantil (EMEIs) e 98 escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme), retornam às aulas na quinta-feira (6). Nesta quarta-feira (5), tanto a equipe pedagógica quanto a administrativa estão trabalhando para receber os novos profissionais que foram designados para as unidades e organizando as salas de aula e limpeza da área externa para receber os alunos.

Os secretários escolares estão trabalhando na efetivação de matrícula e ensalamento de alunos, além da listagem nominal. O dia também está sendo de muito estudo em algumas escolas.

Todas as 202 unidades já começaram receber, desde o mês passado, os kits escolares e os uniformes de verão. As entregas continuam acontecendo todos os dias.

Ao todo estão sendo distribuídos 100 mil kits escolares. Quanto aos uniformes, este ano foram adquiridas 500 mil peças entre bermuda, short-saia, camiseta manga curta, regata, meia, tênis, mochila, calça, blusa de moletom, jaqueta e botina para as unidades do campo.

As equipes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) estão empenhadas na entrega trabalhando, inclusive, nos finais de semana.

Além dos kits escolares e uniformes, todas as unidades estão abastecidas com os produtos destinados à merenda, como as proteínas, biscoitos, arroz, feijão, leite em pó, macarrão e os hortifrutis que são entregues semanalmente para garantir o frescor. Os produtos destinados aos alunos com intolerância à lactose ou outro tipo de alergia continuam mantidos e também já estão disponíveis.

Ao todo a Semed atendeu, em 2019, 245 alunos com algum tipo de intolerância, comprovada com documentação médica.

Deixe seu Comentário

Leia Também