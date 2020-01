Motocicleta bate em carro e criança é arremessada

Prisciila Porangaba, com informaçõesa do R7

Uma colisão envolvendo uma moto e um carro deixou três pessoas ficaram feridas em um acidente na noite dess

Segundo informações do R7, com o impacto do acidente uma criança de três anos foi socorrida em estado gravíssimo.

Segundo a polícia, o acidente aconteceu Avenida Tancredo Neves, por volta de 19h. O motorista do carro, que trabalha em aplicativo permaneceu no local e prestou esclarecimentos ao Batalhão de Trânsito da Policia Militar.

O estado de saúde dos pacientes ainda não foi divulgado. Todas as vítimas foram socorridas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Deixe seu Comentário

Leia Também