Suspeito de matar criança com 13 facadas é encontrado morto

Sarah Chaves, com informações do G1

Aguinaldo Guilherme Assunção, 49 anos, preso suspeito de matar Emanuelle Pestana de Castro, 8 anos, com 13 facadas em Chavantes (SP), foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (15), por um funcionário do Centro de Detenção Provisória (CDP), dentro da cela onde estava preso.

De acordo com o registro da ocorrência o funcionário do CDP fazia a contagem de presos na cela quando verificou que Aguinaldo Guilherme Assunção estava com um lençol enrolado no corpo e teve a morte confirmada pela enfermaria.

Segundo a polícia, Aguinaldo estava sozinho na cela no momento em que foi encontrado.

Emanuelle estava desaparecida desde sexta-feira (10), quando saiu para brincar no parquinho de uma praça do bairro Cohab, em Chavantes. O corpo da menina foi encontrado na noite de segunda-feira (13) próximo a um córrego em uma área rural da cidade

O suspeito estava preso no local desde a tarde de terça-feira (14), quando passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Ele confessou ter matado Emanuelle a facadas e indicou à polícia onde estava o corpo. Ele relatou, durante depoimento à polícia, que matou a menina por vingança contra a mãe dela, por não deixava a menina brincar com o enteado dele.

Emanuelle foi velada por parentes e amigos na terça-feira (14) e enterrada no Cemitério Municipal de Chavantes.

