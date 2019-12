Homem mata namorada com facadas na cabeça após discussão

Sarah Chaves, com informações do Porã News

A Polícia Militar prendeu por feminicídio, Willian Guilerme da Silva, 27 anos, por matar a namorada Marli de Fátima Chaves, 48 anos, a facadas após a vítima sair de uma festa na madrugada desta segunda-feira (23), no Assentamento Nova Itamarati, em Ponta Porã.

O autor contou a polícia, a discussão entre ele a vítima começou porque Marli queria continuar na festa, esta situação teria irritado Willian, e após os dois se dirigirem até a residência dele, o mesmo executou a vítima com várias facadas na altura da cabeça e partes do corpo.

A irmã da vítima após saber do crime acionou a polícia que se dirigiu até a casa do autor que escapou de ser linchado por moradores da região que se revoltaram com o assassinato brutal.

Os investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) e peritos da Polícia Técnica realizaram os procedimentos de rigor que encaminhou o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML).

