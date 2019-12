Mulher é morta vítima de feminicídio

Marli de Fátima Chaves, 48 anos, foi vítima de feminicídio, na madrugada desta segunda-feira (23), em Ponta Porã. Policiais Militares do Destacamento Itamarati a encontraram sem sinais vitais, com ferimentos na cabeça e pescoço, provocado por uma faca.

Willian Guilerme da Silva, 27 anos, com quem Marli convivia há quatro meses foi o autor do crime. Os policiais localizaram o jovem com as mãos sujas de sangue e com uma faca. O mesmo confessou o crime alegando que chegou em casa e após uma discussão a esfaqueou várias vezes.

O Delegado Fabrício Dias dos Santos, juntamente com equipe policial e a Perícia Criminal estiveram no local para tomas às devidas providências. O caso foi passado para a Delegacia de Atendimento à Mulher.

