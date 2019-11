Vítima de feminicídio foi esfaqueada enquanto tomava sorvete

Sarah Chaves, com informações do G1

A jovem Danielly Teles Baffa, 25 anos, morreu na noite de quinta-feira (21), após ser esfaqueada enquanto tomava sorvete com um amigo em frente a uma praça, em Araraquara, São Paulo. O principal suspeito é um rapaz com quem ela manteve um relacionamento até pouco tempo.

Danielly tinha acabado de sair do trabalho e foi até o local com um amigo, os dois estavam sentados em um banco, tomando sorvete quando o suspeito chegou de moto, desceu do veículo em direção ao colega de Danielly na tentativa de agredi-lo.

O rapaz conseguiu se defender e correu, então o agressor começou a atacar Danielly, desferindo vários golpes nos braços, pescoço e pernas. O criminoso fugiu logo em seguida de a pé, porque a moto não funcionou na hora da fuga.

Duas técnicas de enfermagem que passavam pela praça correram para ajudá-la e tentaram reanimar a vítima até a chegada do SAMU, mas os médicos apenas constataram o óbito.

No bolso de Danielly a Polícia Científica encontrou uma carta de amor, possivelmente escrita pelo suspeito. Ele ainda não foi preso, mas é procurado pela Polícias Militar e Civil.

O velório de Danielly será no Memorial Sinsef, ao lado do cemitério São Bento. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também