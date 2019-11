Um homem é esfaqueado durante assalto

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Um homem de 35 anos foi esfaqueado durante um assalto na noite da última quinta-feira (14), em Campo Grande. Os bandidos o surpreenderam na avenida Calógeras e o levaram até um terreno baldio, onde foi agredido. Os suspeitos sem conseguir levar o veículo, fugiram com cerca de R$ 150 reais.

A vítima saia de um cursinho, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, e passava pelo cemitério Santo Antônio quando foi abordado pelos bandidos. De moto, os dois assaltantes se aproximaram, um deles entrou no carro com uma arma em punho e anunciou o assalto.

O suspeito exigiu que o motorista seguisse pela avenida Calógeras e algumas quadras depois, entrasse em uma rua lateral até chegar em um terreno baldio. No local, um terceiro suspeito esperava pelos comparsas. Os 3 estavam usando capuz.

No local, os bandidos arrancaram a chave da ignição. A vítima tentou sair do veículo, mas foi impedida por um dos suspeitos. Os 2 entraram em luta e o motorista acabou esfaqueado. Ele sofreu dois ferimentos, um no antebraço esquerdo e também na altura da coxa.

Mesma ferida, a vítima conseguiu sair do carro e os bandidos aproveitaram para fugir do local. Eles levaram a chave do veículo, um celular, 3 cartões e cerca de R$ 150 reais.

Pelo Facebook, a esposa da vítima relatou o caso e contou que os assaltantes ainda danificaram o carro.

