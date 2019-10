Ao recusar emprestar carro para assaltos, homem é agredido pelos irmãos

Armando dos Santos, 52 anos, foi espancado ao se recusar a emprestar o seu carro para os irmãos cometer assaltos em Campo Grande, nesse domingo (27) na Rua Kassanda, no Bairro Portal Caiobá.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima contou que ao chegar em casa foi abordado pelos seus irmãos, Leomir dos Santos Lemes, 40 anos, e Leonilton Luis dos Santos Kun, 34 anos, querendo emprestado o seu carro Fiat Uno branco para praticar assaltos.

Armando disse que não emprestaria foi quando passou a lutar com os dois. Porém, ele foi imobilizado e colocado dentro do imóvel, onde as agressões continuaram. Os dois estavam sob efeito de droga, segundo relatos da vítima à polícia.

Leonilton ficou no local, enquanto Leomir saiu com o carro retornando cerca de 20 minutos depois. Na sequência, os dois saíram deixando o automóvel em frente da casa.

A vítima, então, saiu e pediu socorro para um vizinho que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Não há informação se os irmãos chegaram a praticar crimes como o veículo.

Armando sofreu ferimentos na cabeça e no rosto, foi socorrido para o posto de saúde do Bairro Coophavila onde recebeu atendimento médico. À polícia, a vítima informou que seus irmãos são usuários de drogas e frequentemente apresentam comportamento agressivo.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

