Falsos policiais invadem casa e homem é agredido a pauladas por atual de ex

Um homem de 43 anos teve a casa invadida por dois falsos policiais e foi espancado a pauladas pelo atual marido da ex-mulher na madrugada desta sexta-feira (18) na Vila Planalto, em Campo Grande

Segundo informações do boletim de ocorrência, à polícia a vítima contou que, por volta das 8h10 estava em casa quando dois homens, que se identificaram como policiais. Eles disseram que iriam fazer buscas no imóvel.

Os falsos policias não apresentaram mandado ou carteira funcional, mas a vítima autorizou a dupla para entrar na residência.

Ainda de acordo com o registro policial, os dois reviraram a casa e o carro da vítima. Depois, eles fizeram ele assinar papeis, que ele não se recorda o que foi, e deixaram a casa.

Logo em seguida, a vítima recebeu uma ligação da ex-mulher pedindo para ele ir até um lugar. No local, ele foi abordado pelo atual marido da ex e espancado com um pedaço de pau.

A vítima desmaiou e foi acordada por um pedreiro que passava pela rua. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro a ele.

O carro foi levado pela ex-mulher e o pelo autor das agressões. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também