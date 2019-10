Homem fica em estado grave ao ser agredido a pauladas por grupo

O estoquista Edvaldo de Almeida, 24 anos, foi socorrido em estado grave após ser espancado a pauladas na região da cabeça e do peito por um grupo com pelo menos dez homens no Jardim Zé Pereira, em Campo Grande na manhã deste sábado (5).

Segundo informaçoes, o caso aconteceu por volta das 6h, no cruzamento das ruas Edmundo de Almeida com a Eugênio Perón.

O crime aconteceu próximo a casa de Edvaldo e foi acompanhado pela mulher dele de 28 anos que está grávida de 3 meses. Ela contou que, ontem à noite o marido saiu para beber e hoje de manhã presenciou uma discussão entre o marido e o grupo.

Edvaldo chegou a entrar na residência, mas em seguida saiu de novo e passou a ser agredido pelo autores. A mulher observou ainda que durante a confusão um dos envolvidos roubou dinheiro de uma mochila que pertencia a vítima. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas não conseguiu chegar a tempo.

Foram aproximadamente cinco minutos de agressão, segundo a esposa de Edvaldo.

Edvaldo sofreu Traumatismo Craniano Encefálico (TCE ) e foi socorrido inconsciente por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu ) e Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

Uma equipe da Polícia Militar fez buscas pelos autores. Dois suspeitos pelo crime já foram presos. O caso será registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro.

