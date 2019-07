Mulher confessa que agrediu idoso com paulada na cabeça

Rauster Campitelli, com informações do MS Todo Dia

A Polícia Civil de Costa Rica identificou a mulher suspeita de ter agredido um idoso de 93 anos com uma paulada na cabeça, na última terça-feira (16). A autora, M.S.M, de 51 anos, confessou a ação, que teria sido motivada por legítima defesa. O caso aconteceu na rua Anísio Pereira de Oliveira, dentro da casa da suspeita, que está sendo investigada.

“Estamos realizando diligencias para esclarecer a motivação, a autoria e as demais circunstâncias do delito. A senhora confessou a agressão, apresentou a arma usada no crime, mas relatou que o idoso teria invadido o domicílio, possivelmente embriagado, e teria partido para cima dela, pronunciando xingamentos”, conta o delegado Alexandro Mendes de Araújo, reforçando que a autora alegou legítima defesa.

A vítima chegou a ser socorrida por Policiais Militares e levada até o hospital. Internado ontem (17) na Fundação Hospitalar, o idoso disse que foi até a casa da agressora para saber a respeito de uma cesta básica e, sem motivo, foi agredido com um golpe de madeira na cabeça.

“A vítima não consegue dar uma versão clara dos fatos, talvez devido à amnésia alcoólica”, comenta Alexandro. Diante da situação, a polícia segue com as investigações. A mulher foi indiciada e detida na Delegacia de Polícia de Costa Rica. Ela ficará a disposição da justiça para esclarecimento dos fatos.

