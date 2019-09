Homem tenta matar capivara a pauladas

Identificado como Ivan Carlos Ribeiro, 36, o suspeito de ter tentado matar uma capivara na noite da última quinta-feira (12), em Três Lagoas - distante cerca de 324 km de Campo Grande. Após receber ligação anônima de uma pessoa que estava na região, a Polícia Militar se deslocou até o local e encontrou o homem em uma barraca improvisada com a capivara amarrada pelas patas traseiras em uma árvore.

Na ligação inicial foi informado que o homem fez a captura da capivara com um laço e estava tentando matar o animal com vários golpes com um pedaço de pau. Ao encontrar o homem e animal, a situação era que a capivara estava debilitada e possuía sangramento em várias partes do corpo.

De acordo com boletim de ocorrência, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O caso foi registrado como "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos". O animal foi encaminhado para o 3º Pelotão de Polícia Militar Ambiental para providências necessárias.

