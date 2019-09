Homem é agredido com golpes de facão enquanto conversava com mulher

Júlio Marcos Rufino, 34 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser atacado com facadas na cabeça nesta quinta-feira (5), enquanto conversava em um bar, no Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste

Segundo o titular da delegacia de São Gabriel, Fábio Magalhães, a vítima relatou que foi agredida com golpes de facão, enquanto conversava com uma mulher no bar da região e não teve tempo de reagir.

Júlio chegou consciente no Hospital Municipal, onde foi avaliado com afundamento no crânio, e precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Em contato com a assessoria da Santa Casa, obtivemos a informação de que Júlio foi atendido pela neurocirurgia, onde fez alguns exames de imagem e laboratoriais e foi liberado, recebendo alta hospitalar as 9h da manhã de hoje.

A equipe de polícia realiza as buscas para encontrar o autor do crime, que teve a identidade preservada, e não foi localizado até o momento.

O caso foi registrado na delegacia de São Gabriel do Oeste como Tentativa de Homicídio.

