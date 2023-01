Resultado preliminar do vestibular Uems 2023 é divulgado

Nesta quinta-feira (19), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul divulgou resultados preliminares do vestibular 2023 da instituição. As provas escritas aconteceram em 17 de dezembro e o gabarito definitivo foi publicado hoje.

A lista das respostas corretas de cada pergunta feita na seleção consta na edição desta quinta do Diário Oficial do Estado, em caderno suplementar que também traz o resultado dos recursos impetrados a partir do gabarito preliminar, divulgado anteriormente.

O documento pode ser acessado neste link e conta ainda com a relação de candidatos que fizeram as provas escritas (questões objetivas e redação) com as respectivas notas. Quem não concordar com o resultado preliminar tem até sexta-feira (20), às 23h59 do horário oficial de Mato Grosso do Sul, para contestar.

A apresentação do recurso deve ser individual por questão, contendo relatório e motivação, sob pena de não conhecimento. Não serão admitidos recursos que se voltarem exclusivamente à simples revisão ou majoração da nota atribuída.

Serão indeferidos os recursos que não observarem a forma e o prazo definidos no edital, e os horários que serão definidos em edital específico. Não serão aceitos recursos protocolados pessoalmente, via postal, via fax ou correio eletrônico (e-mail). Em nenhuma hipótese caberá recurso da decisão que apreciar o recurso.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também