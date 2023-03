Riedel assina reajuste de bolsas de graduaÃ§Ã£o e pÃ³s em MS

Foi assinado na manhã de hoje (3), pelo governador Eduardo Riedel, o Ato de Autorização do reajuste das bolsas de graduação e pós-graduação da FUNDECT (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia). A solenidade aconteceu no Parque dos Poderes e contou com a participação dos reitores das universidades da Capital.

Atualmente, o programa beneficia cerca de mil acadêmicos que serão imediatamente atingidos com o reajuste. A assinatura aconteceu duas semanas depois de o governo federal anunciar um aumento nas bolsas de todo o país.

“O aumento é muito importante para recompor o valor aquisitivo dessas bolsas, dar conforto e tranquilidade para toda essa rede de graduação e pós-graduação. Temos que procurar manter o poder aquisitivo dessas bolsas para que a gente forme uma rede de ciências e tecnologias cada vez mais robusta”, comentou o governador Eduardo Riedel.

Sobre o orçamento de R$ 2 milhões ao ano, Riedel destacou que o investimento pode e será absorvido dentro das diversas responsabilidades do Estado.

Diretor da Fundect comentou que o impacto é significativo porque esse auxílio ajuda a manter os jovens estudando. “Você muda vidas mantendo essas pessoas nas escolas e nas universidades. Com isso, eles vão criar soluções para a sociedade que ganha uma resposta em termos de medicamentos, pesquisas e alimentos, formando um conjunto de ganhos para a comunidade”.

A tabela de bolsas foi reformada durante tratativas não só com o governo, mas também com as universidades, que estão mais próximas dos alunos beneficiados. “As tratativas vêm sendo feitas desde a mudança nos valores do governo federal, para que rapidamente com a referência esse aumento pudesse ser feito e comprovar que o investimento poderia ser feito em MS”, finaliza.

Além do governador, assinaram o Ato o secretário Jaime Verruck da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), o secretário executivo da Semadesc Ricardo Sena, o diretor presidente da Fundect Marcio Araújo, o reitor e padre da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) José Marinoni, o reitor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Marcelo Turine, o reitor da Uniderp José Antonio Boni e o reitor da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) Jones Dari Goettert, entre outros.

