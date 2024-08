Riedel entrega certificados e destaca a importância do curso da 'Cidadania Ativa' em MS

Após três meses de curso da ‘Cidadania Ativa’, os alunos dos 337 grêmios estudantis da Rede Estadual de Ensino encerram hoje (13) as atividades. A ação foi feita com as chapas dos grêmios nos 79 municípios, pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, junto à Secretaria de Educação e Fadeb (Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul).

O governador Eduardo Riedel participou do encerramento, realizando uma roda de conversa com o tema ‘De líder para líder’, com os alunos. Ele pontuou a importância da formação dos gremistas.

“É uma alegria poder presenciar o desempenho dessas lideranças, estar no palco de igual para igual com eles, ver como estão se formando, expectativas, esperanças legitimas. Temos apenas a parabenizar a Cidadania e a Educação por chamar eles para uma conversa aberta e enriquecedora”, disse Riedel.

O chefe do estado ainda realizou a entrega dos certificados para os representantes das instituições presentes, sendo os alunos das agremiações de escolas de Nova Andradina, Mundo Novo, Coxim, Anastácio, Bataguassu, Bonito e Campo Grande.

Dividida em módulos, a formação debateu o que é ser um cidadão ativo, a legislação e o papel do grêmio estudantil na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, promovendo o bem-estar emocional e o protagonismo juvenil.

