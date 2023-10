Riedel sanciona reajuste salarial para professores em Mato Grosso do Sul

O governador Eduardo Riedel (PSDB) sancionou a Lei Complementar n° 318/2023, que define o reajuste dos salários dos professores efetivos da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Os professores com uma carga horária de 40 horas semanais receberão R$ 11.935,46, tornando-se os professores de educação básica com o maior salário no Brasil.

A proposta de reajuste salarial, de autoria do Poder Executivo, previa um aumento de 14,95% para os professores efetivos e foi entregue à ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) no início de outubro, passando por tramitação em regime de urgência, sendo aprovado por unanimidade pelos deputados.

O reajuste tem efeito retroativo a partir de 1º de outubro e os pagamentos começarão a ser feitos no início de novembro. A medida abrange um total de 20.146 professores efetivos, incluindo 13.082 professores aposentados.

Além disso, o Decreto 16.299/2023, também publicado no Diário Oficial, beneficia os 12.683 professores convocados, que são contratados temporariamente. Eles receberão um aumento de 10%. O decreto estabelece uma tabela de remuneração para esses docentes temporários com carga horária de 40 horas semanais.

Os valores dos subsídios variam entre R$ 5.107,00 e R$ 6.981,00, dependendo da formação do profissional, que pode possuir Normal Médio/Magistério, graduação sem licenciatura, licenciatura, especialização, mestrado ou doutorado.

Os detalhes sobre a Lei e o Decreto podem ser conferidos na página 2 do Diário Oficial do Estado, assim como a partir da página 14.

