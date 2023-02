Riedel visita escola integral na volta às aulas

Mais de 180 mil alunos da REE (Rede Estadual de Ensino) retomaram as aulas, nesta quinta-feira (23), nas 348 escolas espalhadas por Mato Grosso do Sul. Do número total das escolas públicas, 172 oferecem o ensino integral aos alunos, com cerca de 35 mil matriculados no formato. Na manhã de hoje, o governador Eduardo Riedel visitou uma dessas escolas.

A escolhida para receber Riedel nessa volta às aulas foi a Escola Estadual Martins Coelho, em Campo Grande. Presente na entrada dos alunos, o governador cumprimentou mães e pais dos estudantes, a fez um tour pelos corredores e salas de aula.

"É muito bom ver o retorno às aulas, os alunos em acolhimento. Essa é uma escola em tempo integral, que cumpre o seu papel de formar cidadãos e deixar para os alunos uma mensagem de aproveitar essa oportunidade que está sendo dada a eles, que é a do ensino. O estudo é o que vai fazer a diferença na vida desses jovens", destacou eles nas redes sociais.

Riedel também fez um agradecimento aos pais e profissionais da educação, como o administrativo, professores, diretores, e todos os envolvidos com as escolas. "É essa equipe de profissionais, que no dia a dia estão se empenhando ou trabalhando nessa árdua e nobre missão, que é formar as pessoas. A eles nossa eterna admiração", salientou.

O governador aproveitou a oportunidade para firmar compromisso com os alunos e os pais, quanto à educação do Estado. "Iremos trabalhar cada vez mais para dar melhores condições aos nossos alunos. O futuro você faz no ensino médio integral. O conhecimento transforma, é preciso aproveitar esse ano letivo que se inicia em 2023!", deixou o recado para a gurizada.

