Rose denuncia Google pelo significado de "professora" ter termo "prostituta"

A Deputada Federal Rose Modesto, usou sua página no Facebook para denunciar o resultado da pesquisa por "professora" no Google. Conforme print, o termo "prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual", era um dos resultados exibidos. A equipe do JD1 realizou a pesquisa e constatou o resultado.

A deputada fez a seguinte publicação, "RESPEITO ÀS PROFESSORAS. Não aceite esta ofensa. Denuncie. Não podemos aceitar que o termo professora apareça no Google como prostituta. É uma forma de atacar as professoras que garantem o aprendizado, dando conotação pejorativa a quem é responsável por alfabetizar as crianças. O mais grave que hoje a maioria dos estudantes usam o dicionário eletrônico, recebendo um falsa informação. Pode ser um termo pejorativo usado no Nordeste, mas isso o Google teria explicar, e muito bem. Denuncie: Clique em Feedback no resultado da busca no google das palavras “significado professora”. Aparece no canto direito. Marque a opção "Uma definição é ofensiva" e clique em enviar. Pronto!".

Vários outros perfis fizeram movimentação para denúncia do termo e até a publicação da matéria, o resultado já havia sido corrigido, e o tópico ofensivo foi excluído.

