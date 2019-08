Rose revela vontade em disputar a Prefeitura da capital em 2020

Saiba Mais Política Rose Modesto cobra de ministro retomada de investimentos na educação

A deputada federal, Rose Modesto (PSDB), que participou do desfile Cívico-Militar em comemoração aos 120 anos de Campo Grande realizado nesta segunda-feira (26) na Avenida 13 de Maio, disse que pretende colocar o seu nome à disposição para disputar a Prefeitura da capital nas eleições de 2020.

A parlamentar disse que existem muitos pontos para melhorar ainda mais. “Amo Campo Grande, tenho vontade de poder cuidar da cidade, olhar para detalhes que nenhum governo olhou ainda. A capital é muito linda, mas ainda não é a realidade inteira, nós temos muitos bairros abandonados, temos muitos jovens vulneráveis que não têm escola integral o suficiente para atende – los”, afirmou.

“Então, é um olhar que eu tenho para a cidade, e lógico, eu tenho um sonho de um dia ser prefeita. Agora quem vai decidir isso é o eleitor, eu tenho muita vontade e vou lutar para por o eu nome à disposição”, acrescentou.

Em relação a sua saída do partido, a deputada disse que nada foi decidido ainda. “Sobre a minha possível saída, ainda não foi discutida, pois o PSDB não definiu que rumo tomar. O governador Reinaldo tem um compromisso pessoal com o prefeito Marquinhos Trad, e o partido ainda não definiu nada, essa pauta ficará somente para o ano que vem”, disse.

O MDB e Rose

No início deste mês, o presidente municipal do MDB, Ulisse Rocha, disse durante reunião com a diretoria executiva do partido, que houve uma conversa com Rose Modesto para que ela dispute a cadeira do executivo nas eleições do ano que vem. Mas, ainda segundo Rocha, nada foi decidido.

Saiba Mais Política Rose Modesto cobra de ministro retomada de investimentos na educação

Deixe seu Comentário

Leia Também