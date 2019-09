Sérgio de Paula nega expulsão de Rose do PSDB

O presidente regional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) negou especulações sobre possível expulsão da deputada federal, Rose Modesto, do ninho tucano.

Em resposta a notícias sobre exclusão, Sérgio disparou que “Rose é mais tucana do que nunca”. “Ano passado teve mais de 120 mil votos para deputada federal. Foi vice-governadora. Reinaldo tem muita admiração por ela, pelas suas conquistas e seu trabalho”, afirmou.

Ao lado de Rose, Sérgio diz que os deputados federais Bia Cavassa e Beto Pereira são lideranças nacionais do partido e estão representando o ninho e Mato Grosso do Sul com um “mandato responsável”.

“Beto é o secretário geral do PSDB Nacional e primeiro vice-líder do partido na Câmara. Bia representa Corumbá, que há tantos anos não tinha um representante em Brasília. Nosso ninho está forte e atuante”, garantiu.

Sobre as eleições municipais de 2020, Sérgio disse que é comum as especulações. “As pessoas querem saber se o partido terá candidatura própria ou se vai apoiar alguém, mas já ficou definido que as conversas e a decisão sobre este assunto só serão realizadas após a janela partidária, em abril, do ano que vem”, concluiu.

Rose tem dito em entrevista que faria de tudo para ser prefeita de Campo Grande. A declaração tem despertado interesse em diversos partidos que querem lançar chapa própria para a disputa pela cadeira do executivo municipal.

