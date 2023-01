Segunda etapa de pré-matrícula da Rede Estadual termina hoje

A 2ª etapa de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul termina às 23h59, desta sexta-feira (13). O formulário pode ser preenchido via internet, no portal da Matrícula Digital. Para atendimento por telefone ou presencial, na Central de Matrículas, a etapa será encerrada às 17h30.

A pré-matrícula pode ser realizada em qualquer unidade de ensino da REE, com as devidas orientações das secretarias escolares. Esse atendimento segue disponível até o fim desta sexta-feira, conforme horário de funcionamento de cada uma das 348 escolas da Rede.

Segunda etapa da pré-matrícula

Para realizar a pré-matrícula, os interessados devem acessar o site www.matriculadigital.ms.gov.br e seguir os passos apresentados. No painel, devem ser fornecidas informações como telefone, endereço completo, dados para identificação e unidades escolares apontadas como opções para ingresso.

A 2ª lista de designação estará disponível para consulta no dia 15 de janeiro, no portal da Matrícula Digital.

Atendimento

Para o atendimento, a SED disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Para o atendimento presencial, é necessário seguir até a sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande – ao lado do CEEP Hércules Maymone. Os pais ou responsáveis também podem procurar pela secretaria escolar na unidade mais próxima.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento da Central de Matrículas é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.

