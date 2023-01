Segunda etapa de pré-matrícula na Rede Estadual inicia nesta segunda-feira

A 2ª etapa de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul inicia nesta segunda-feira (9) e segue até a próxima sexta-feira (13). Estudantes que não concluíram o preenchimento dos dados, ou que perdeu o prazo da 1ª etapa, terão uma nova oportunidade de garantir as vagas para mais um Ano Letivo.

Para realizar a pré-matrícula, os interessados devem acessar o site www.matriculadigital.ms.gov.br e seguir os passos apresentados. No painel, devem ser fornecidas informações como telefone, endereço completo, dados para identificação e unidades escolares apontadas como opções para ingresso. A 2ª lista de designação estará disponível para consulta no dia 15 de janeiro, no portal da Matrícula Digital.

1° Etapa

Quem efetuou a pré-matrícula na 1ª etapa e está designado na lista publicada no último domingo (8), no portal da Matrícula Digital, essa semana servirá para a efetivação da matrícula, seguindo as orientações da Central de Matrículas da REE.

O atendimento às possíveis dúvidas poderá ser feito por telefone (0800-647-0028) ou de forma presencial, em Campo Grande, na sede da Central de Matrículas da Rede Estadual, ao lado do CEEP Hércules Maymone.

Atendimento

A SED também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Existe a possibilidade do atendimento presencial na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande – ao lado do CEEP Hércules Maymone.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

