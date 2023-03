Senac e Secretaria de EducaÃ§Ã£o fazem parceria por estudo profissionalizante

Sarah Chaves, com informações do Senac

Alunos da Rede Estadual de Ensino terão a oportunidade de aprender uma profissão durante os três anos de realização do ensino médio por meio do ensino profissionalizante ofertado pelo Senac MS nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas e Ponta Porã.

A medida é uma parceria entre o Senac MS, instituição que integra o Sistema Fecomércio MS, e a Secretaria de Estado de Educação (SED).

Ao final da formação, quem quiser concluir a formação técnica, terá 90% do curso já realizado. Os cursos são de Técnico em Marketing (Ponta Porã e Três Lagoas) e de Computação Gráfica (em Campo Grande).

De acordo com a gerente do Senac Hub Academy, Gilka Cristina Trevizan, as aulas são presenciais na capital e, de forma híbrida, nas outras cidades, e atendem ao quinto itinerário formativo do Ensino Médio. “O aluno tem a escolha do que deseja aprender na grade curricular normal e, ainda, a obrigatoriedade de formação referente à educação profissional e nós estamos muito contentes com as escolhas dos cursos por parte da SED”, afirma a gerente.

Ela explica que, durante os três anos, os alunos farão 334 horas já no primeiro ano do ensino médio, abrangendo o desenvolvimento das softs skills, do Programa Seja Leve. Em 2024, mais 334 horas e, no terceiro ano, quando estarão concluindo o EM, a parte final do curso.

As escolas contempladas na parceria em Campo Grande são Escola Estadual Maria Constança, E. E Brasilina Ferraz Mantero, Escola Estadual Vespasiano Martins, além das escolas Adê Marques, de Ponta Porã, e João Gomes, de Três Lagoas.

