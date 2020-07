Senai abre 1.780 vagas em cursos técnicos semipresenciais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com matrículas abertas para 1.780 vagas, distribuídas em 20 cursos técnicos na modalidade semipresencial, ou seja, 80% das aulas a distância e 20% de forma presencial (aulas práticas).

Segundo Senai, os cursos técnicos são oferecidos nas unidades do Senai nas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Rio Verde, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

Aulas práticas

De acordo com o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a opção de aulas EaD já existia, mas devido a pandemia essa realidade se tornou ainda mais necessária. “Já tínhamos essa opção de cursos antes da pandemia do novo coronavírus e, agora, entendemos que o momento é de reforçar essa modalidade, já que a recomendação ainda é de isolamento social”, afirmou

Mangialardo ressaltou ainda que as aulas práticas, que são presenciais e utilizam toda a estrutura altamente equipada das unidades do Senai, serão realizadas conforme as liberações em cada município.

“As prefeituras de algumas cidades do Estado já autorizaram a retomar as aulas presenciais seguindo todas as recomendações de biossegurança necessárias para garantir a segurança dos nossos instrutores e alunos”, destacou.

Cursos

Os cursos técnicos de nível médio disponibilizados pelo Senai são: técnico em segurança do trabalho, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica, técnico em automação industrial, técnico em eletroeletrônica, técnico em manutenção e suporte em informática, técnico em informática para internet, técnico em manutenção automotiva, técnico em mecânica e técnico em refrigeração e climatização.

Também são oferecidos os cursos técnicos em redes de computadores, técnico em vestuário, técnico em química, técnico em alimentos, técnico em mecatrônica, técnico em logística, técnico em meio ambiente, técnico em celulose e papel, técnico em biotecnologia e técnico em eletromecânica.

Matrículas

As matrículas podem ser feitas até o dia 14 de agosto por meio do portal www.meufuturoagora.com.br ou nas secretarias das unidades operacionais do Senai, sendo que as aulas terão início no dia 29 de agosto. A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino.

Os documentos necessários na hora da matrícula são: foto 3x4 recente, carteira de identidade ou CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e comprovante de residência atualizado.

