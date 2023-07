Sesi leva propostas de melhoria do ensino ao Secretário de Educação

O secretário de Estado de Educação, Helio Queiroz Daher recebeu nesta terça-feira (4) em seu gabinete, o superintendente regional do Sesi, Régis Borges e o gerente executivo de educação da Rede Sesi nacional, Wisley João Pereira, para discutir propostas de melhoria da educação da rede estadual de ensino em Mato Grosso do Sul.

“Estivemos com o secretário para apresentar oportunidades nas áreas de educação básica, EJA (Educação de Jovens e Adultos), educação tecnológica e formação de convênios, no sentido de podermos alcançar uma melhoria da qualidade da entrega do ensino em Mato Grosso do Sul”, disse Régis Borges.

Um dos desafios da educação discutidos na reunião foi a escolarização de jovens e adultos, que está em nível abaixo do ideal. Na avaliação do gerente executivo nacional do Sesi, a instituição tem condições de colaborar com o poder público para acelerar a formação desses estudantes.

“Essa sinergia na construção de um projeto em parceria com o Governo do Estado visa a melhoria socioeconômica de jovens e adultos e também a entrega de uma educação de melhor qualidade. Já temos ações desenvolvidas, como o Projeto 60+, que roda nos municípios do interior, e esperamos avançar nas discussões para alavancar o pensamento computacional e científico entre esses alunos”, concluiu Wisley.

A ação para uma educaçã de qualidade está em sintonia com o item 4 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

