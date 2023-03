Startup Educkbank vence prÃªmio mundial de inovaÃ§Ã£o

A fintech brasileira Educbank venceu, nessa segunda-feira (13) a escolha do público do Innovation Awards do SxSW 2023. A plataforma estava concorrendo a categoria de Impacto Social, mas ganhou o People´s Choice (escolha do público), que compareceu à apresentação dos finalistas do prêmio de inovação do festival.

Esta é a primeira vez, nas 20 edições que existe no evento, que uma companhia brasileira levou este prêmio. Além disso, nesta edição do Innovation Awards, o Educbank foi a única empresa da América Latina.

O Educbank é uma plataforma financeira de educação básica para a América Latina. Garante que as escolas não terão inadimplência com as mensalidades dos alunos. A empresa fornece também outros benefícios como crédito, meios de pagamento, sistemas de gestão, contabilidade, marketing etc.

Participaram do Innovation Awards 50 finalistas com projetos digitais voltados para o futuro. As startups estavam distribuídas em 14 categorias diferentes, de "Inteligência Artificial" a "Saúde e Tecnologia Médica" e "Sustentabilidade", por exemplo.

Os finalistas foram escolhidos por um júri formado por representantes da indústria. "O SXSW Innovation Awards destaca a criatividade, originalidade e paixão da comunidade global que se reúne todo mês de março em Austin", afirma Hugh Forrest, co-presidente do SxSW.

“Premiações e reconhecimentos como o SXSW Innovation Awards são fundamentais para estimular o surgimento de novas iniciativas e chancelar aquelas que são comprovadamente compromissadas com a inovação”, afirma Danilo Costa, fundador do Educbank. "O fato de sermos a primeira companhia brasileira premiada é reflexo de que a inovação baseada em produtos financeiros para a educação básica tem uma relevância expressiva", completou.

Além disso, Costa declarou que "nenhuma democracia no mundo se consolidou sem educação básica de qualidade e acesso ao capital". Dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) indicam que mais de 90% da população brasileira (40 milhões de estudantes) não têm acesso à educação em padrão de qualidade internacional.

