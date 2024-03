Startup Sesi abre inscriÃ§Ãµes para curso de desenvolvimento de software

A segunda turma do Empregatec, desenvolvido pela Startup Sesi, está com as inscrições abertas para formação de desenvolvedores de software em Campo Grande.

O projeto é direcionado a alunos com 16 anos ou mais, cursando a partir o 3º ano do ensino médio. Não é necessário ter experiência no ramo. O curso tem duração de seis meses. Entre as vantagens do curso, estão a metodologia online, o encaminhamento para o mercado de trabalho e a certificação Microsoft.

O primeiro módulo envolve formação básica e conta com 129 horas/aula. Já no segundo módulo, o aluno escolhe uma entre as três trilhas disponíveis, todas com 50 horas/aula de duração: computação em nuvem, inteligência artificial ou fundamento de dados.

O aluno adquire conhecimentos necessários, desde o básico até o nível intermediário, para impulsionar a carreira e permitir o ingresso no mercado de trabalho.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 15 de março pelo formulário: https://forms.gle/MYpbxqgtQgJxB6e37 , e as aulas estão previstas para iniciar em 25 de março, em Campo Grande. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 99264-6064 ou [email protected].

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também