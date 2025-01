Tecnologias aplicadas pela Escola Sesi em MS são reconhecidas pela Microsoft

Uma das líderes globais do setor de tecnologia, a Microsoft certificou as unidades da Escola Sesi em Campo Grande e Três Lagoas com o selo Microsoft Showcase Schools, atestando o reconhecimento de escolas pioneiras no mundo todo.

Em 2025, a meta da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul é certificar outras cinco unidades da Escola Sesi: Dourados, Naviraí, Aparecida do Taboado, Maracaju e Corumbá. Todas já estão em fase de incubação no programa.

A parceria com a Microsoft abrange a formação continuada dos docentes para uso de tecnologias, serviços de atendimento ao usuário (técnico e pedagógico), implantação de centros de certificação e a própria certificação de estudantes e professores.

Para o articulador da educação tecnológica da Rede Sesi em MS, Washington Luiz de Oliveira Carvalho, atualmente os métodos tradicionais de ensino atravessam uma fase de transição para um modelo transformador da vida dos estudantes. Nesse contexto, a Microsoft oferece ferramentas adequadas aos professores para implementarem essa mudança de paradigma.

"O programa da Microsoft permite que os professores do século 21 desenvolvam habilidades e adquiram conhecimentos com as ferramentas do século 21. Nesse novo modelo educacional, os alunos são apoiados para descobrir as inúmeras oportunidades de vida e carreira", explica.

